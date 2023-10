La Curva Nord dell’Inter ha voluto stilare sui propri canali social un comunicato nei confronti del centravanti Romelu Lukaku

Attraverso i propri canali social, la Curva Nord dell’Inter ha voluto rilasciare un comunicato chiaro sui fischi riguardante Romelu Lukaku.

«Domani non cadiamo in banalità e stupidità. Lasciamo fuori dallo stadio il razzismo che non è una cosa che ci appartiene. Domani dobbiamo sostenere i nostri colori e incitare la squadra più forte che mai per arrivare alla vittoria.»

L’articolo Lukaku, parla la Curva Nord: «Niente razzismo, ma su Romelu…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG