Mourinho si lamenta: «L’arbitro ha deciso che la Roma non poteva vincere l’Europa League». L’attacco sulla finale col Siviglia

Mourinho al YouTube di Ohm ha raccontato alcuni retroscena della sua avventura con la Roma conclusa da poco tempo con l’esonero.

Queste le parole anche sull’Europa League persa lo scorso anno in finale col Siviglia, formazione che aveva eliminato la Juve in semifinale.

RICORDI – «Sono tanti. Tanti belli e tanti brutti. Però se devo sceglierne uno magari dico l’ultimo. Non è il trofeo più importante che ho vinto, ma per la dimensione di gioia che ha portato e non solo perché è stato l’ultimo, è la Conference conquistata con la Roma. Se devo scegliere dico questo. Però ci sono state tante cose belle nella mia carriera, tante partite fantastiche da ricordare ed è impossibile sceglierne una o due. Anche i ricordi brutti sono tanti, due semifinali Champions perse ai rigori, una finale di Europa League persa ai rigori perché l’arbitro aveva deciso che non potevamo vincere. Anche i brutti ricordi sono tanti».

