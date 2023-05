José Mourinho, tecnico della Roma, smentisce le dichiarazioni rilasciate dopo il pareggio di Monza: ecco cosa ha detto

José Mourinho, in conferenza stampa dopo il ko della Roma con l’Inter, è tornato a parlare di arbitri.

LE PAROLE – «Dei miei colleghi non voglio parlare, non ho problemi con nessuno di loro. Critiche per l’ultima partita Sono stato chiaro e non ho mai messo in dubbio la qualità dell’arbitro o la sua onestà. Ho detto che l’arbitro deve essere empatico. Quel Colombo è empatico e può arrivare molto in alto».

The post Mourinho si smentisce: «Mai messo in dubbio la qualità di Chiffi» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG