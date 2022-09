Mourinho sul FFP: «Sembra che per noi esista e per altri no». Le parole del tecnico giallorosso

Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa del mercato e del Fair Play Finanziario. Ecco le parole del tecnico della Roma:

«La società ha fatto un mercato straordinario. Poi sembra che per noi esista il Financial Fair Play e per altri no. Arrivare oggi e dire ‘voglio un difensore centrale’ non ci riesco, ma con onestà, senza l’infortunio di Wijnaldum e senza l’arrivo di Camara, penso che un difensore centrale sarebbe dovuto arrivare».

