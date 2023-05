L’ex allenatore dell’Inter Josè Mourinho, ora sulla panchina della Roma, si è espresso sulla penalizzazione alla Juventus

Ai microfoni di DAZN, anche Josè Mourinho, ex allenatore dell’Inter, dice la sua sulla sentenza della corte d’appello della FIGC che ha inflitto 10 punti di penalizzazione alla Juventus in classifica:

LE PAROLE- «La penalizzazione alla Juventus è uno scherzo: per noi, per loro, per tutti saperlo a due gare dalla fine. Punti fuori, poi punti dentro. La Juve e Allegri hanno vinto i punti sul campo e mi spiace per loro. Per me è compromessa la validità del campionato…».

L’articolo Mourinho sulla Juve: «Compromessa la validità del campionato» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG