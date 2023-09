Mourinho svela: «Cosa ho detto a Lukaku per convincerlo? So di cosa ha bisogno». Le parole dell’allenatore della Roma

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Roma Milan, José Mourinho ha parlato così di Lukaku.

Le parole sul belga a lungo accostato alla Juve sul mercato.

MOURINHO – «Cosa ho detto a Lukaku per convincerlo? Niente, gli ho fatto sentire che per noi e per me sarebbe stato molto importante. Lo conosco e so che ha bisogno di sentirsi amato e voluto. Spezzone di partita oggi? Ne abbiamo bisogno perché non ne abbiamo tanti, è successo lo stesso con Paredes».

