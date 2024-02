Mourinho rivela: «In Italia la vera rivalità non è Inter-Milan! Non l’ho sentito come un gran derby mentre questa partita…». Le dichiarazioni

L’ex allenatore della Roma Mourinho ha parlato in un podcast sul canale YouTube di Rio Ferdinand tornando ad analizzare la Serie A dopo il suo esonero. Ecco le sue parole sul derby tra Inter e Milan.

PAROLE – «Inter-Juve è la vera rivalità, non Inter-Milan. Il primo derby coi rossoneri me lo ricordo. Ero sul nostro autobus, guardavo fuori e vedevo i tifosi con sciarpe diverse arrivare insieme, amichevoli: non l’ho sentito come un gran derby. Quando giochi con l’Inter contro la Juve, invece, senti subito che tra le due squadre c’è qualcosa di storicamente complicato».

