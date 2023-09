José Mourinho è al lavoro in questa sosta per mettere tutti i giocatori della Roma nelle stesse condizioni a eccezione dei Nazionali

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’idea del tecnico è quella di apportare qualche cambiamento nell’undici titolare in vista della sfida contro l’Empoli. Possibile ritorno dal 1′ di Dybala e Aouar. Dentro anche Ndicka in difesa al posto di Llorente e Lukaku a far coppia con l’argentino.

