La Roma sta seriamente pensando di esonerare Mourinho dopo gli ultimi risultati. Ecco l’ipotesi della società giallorossa

Come riportato da Repubblica, l’allenatore della Roma Mourinho sarebbe vicina all’esonero dopo gli ultimi risultati: soprattutto dopo la batosta in quel di San Siro contro il Milan per 3-1.

Se nel frattempo ci sono contatti continui tra i due Friedkin e la ceo Soulokou per decidere, dall’altra invece le ipotesi su un suo possibile sostituto sono tante: su tutte quelle di De Rossi e ovviamente il sogno Antonio Conte.

