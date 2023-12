Il tecnico della Roma Josè Mourinho si è espresso a Dazn dopo la gara persa contro il Bologna: le dichiarazioni

Le parole dell’ex Inter Mourinho dopo il ko della Roma a Bologna:

«Voglio continuare nella Roma, ma bisogna pensare seriamente alla situazione del financial fair play. Magari è meglio giocare con qualche giovane in più. Per me sarebbe dura una separazione se la separazione deve succedere non sarà mai per decisione mia»

L’articolo Mourinho: «Voglio restare alla Roma, seperarsi sarebbe dura» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG