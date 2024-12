Fonseca non ha usato mezzi termini a fine gara. L’episodio farà discutere e molto. Ecco cosa è successo.

La sfida tra Milan e Atalanta a Bergamo si è rivelata un incontro ad alta tensione, con entrambe le squadre che lottavano per punti cruciali in campionato. Nonostante l’impegno dei rossoneri, la partita ha preso una piega negativa, culminando in una sconfitta che ha lasciato il segno. Tuttavia, ciò che ha davvero alimentato la polemica è stato un episodio specifico che ha cambiato l’andamento del match.

Nel corso della gara, un’azione decisiva ha visto l’arbitro prendere una decisione che ha scatenato le ire di allenatore e tifosi del Milan. Fonseca al termine della gara ha parlato di “mancanza di rispetto”. Ecco cosa è successo e cosa ha fatto reagire Fonseca così. Di seguito la moviola della partita.

L’episodio che ha fatto infuriare Fonseca

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, non ha esitato a manifestare il proprio disappunto per la decisione arbitrale, accusando l’arbitro di aver influenzato negativamente l’esito della partita. Anche i tifosi hanno espresso il loro malcontento, invadendo i social con critiche all’operato dell’arbitro. Il clima di frustrazione è aumentato, rendendo la sconfitta ancora più amara.

Rossoneri penalizzati

Uno degli episodi al centro delle polemiche è stata la rete segnata da Charles de Ketelaere, giocatore in forza all’Atalanta. Il gol, che ha temporaneamente portato in vantaggio la squadra di casa, ha scatenato le proteste del Milan, in particolare del suo tecnico Paulo Fonseca, noto per non nascondere le proprie opinioni sull’arbitraggio. Al cuore della disputa, vi è il gesto di De Ketelaere che, nel tentativo di colpire di testa il pallone su cross da sinistra, si è aiutato con le mani spingendosi sulla schiena di Theo Hernandez, difensore rossonero, impedendogli così di saltare e di competere per il pallone. Il VAR, strumento ormai imprescindibile nel calcio moderno, non è intervenuto sull’azione, suscitando interrogativi sulla sua applicazione. Secondo alcuni esperti di moviola, come Luca Marelli e l’ex arbitro Calvarese, il comportamento di De Ketelaere avrebbe dovuto essere sanzionato con l’annullamento del gol per fallo sull’avversario. La situazione solleva dubbi sull’effettività del supporto tecnologico in casi dove l’intervento dell’arbitro risulta determinante per la valutazione dell’episodio, riacuendo il dibattito su possibili miglioramenti del sistema.

arbitro

Riflessioni sul match e sull’arbitraggio

Nonostante le controversie, la squadra rossonera è riuscita a trovare la rete del pareggio, grazie a un gol di Alvaro Morata su assist di Rafael Leao, che a sua volta aveva ricevuto un passaggio da Theo Hernandez. Il Milan, tuttavia, ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Pulisic, sostituito da Loftus-Cheek. La partita, che ha offerto spettacolo e intensità, lascia in eredità però quella sensazione di amaro in bocca tipica quando le decisioni arbitrali finiscono per incrinare il naturale svolgimento del gioco, riaccendendo i riflettori sulla costante ricerca di equità e giustizia nel calcio.

Leggi l’articolo completo Moviola Atalanta-Milan, il gol di De Ketelaere era da annullare? La “sentenza” che apre il caso, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG