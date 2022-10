L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 5ª giornata di Champions 2022/23: moviola Benfica Juve

L’episodio chiave della moviola del match tra Benfica e Juve, valido per la 5ª giornata della Champions 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Jovanovic.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

22′ Gol inizialmente annullato Vlahovic – Calcio d’angolo di Cuadrado, sponda di Danilo per Vlahovic che prima di testa viene murato da Vlachodimos, poi insacca su ribattuta. L’arbitro annulla inizialmente per fuorigioco per la posizione influente di Kean.

24′ Gol convalidato a Vlahovic – L’arbitro aspetta il check del VAR che convalida il gol a Vlahovic. È 1-1.

