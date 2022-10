L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 5ª giornata di Champions 2022/23: moviola Dinamo Zagabria Milan

L’episodio chiave della moviola del match tra Milan e Chelsea, valido per la 5ª giornata della Champions 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Marciniak.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

58′ Robert Ljubicic tampona Sandro Tonali all’interno dell’area di rigore croata: cartellino giallo e calcio di rigore per la formazione rossonera. Decisione corretta del direttore di gara.

82′ Tommaso Pobega aveva trovato il goal del 5 a 0, ma viene prontamente annullato per fuorigioco: Origi, che aveva fornito l’assist, si trovava in posizione di offside. L’attaccante belga è rientrato in ritardo.

