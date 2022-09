L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Empoli Roma

L’episodio chiave della moviola del match tra Empoli e Roma, valido per la 6ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Livio Marinelli.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Pochissimo da segnalare nella partita di Marinelli: al 74’ contatto dubbio tra Cristante e Satriano in area di rigore. Gomitata involontaria del romanista giudicata non fallosa dall’arbitro, che nota come il giallorosso avesse preso posizione sull’avversario e il contatto sia stato accidentale. Sul rigore della Roma interviene il VAR per confermare che il fallo di Cacace è stato in area. Proteste dell’Empoli per il rosso ad Akpa. Fallo duro che meritava il secondo giallo, ma non il rosso diretto. Decisione presa dopo un consulto con il VAR.

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A

L’articolo Moviola Empoli Roma: l’episodio chiave del match proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG