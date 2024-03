Moviola Frosinone Lazio: l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 29ª giornata del campionato di Serie A 2023/24

L’episodio chiave della moviola del match tra Frosinone Lazio, valido per la 29ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Rapuano.

EPISODIO CHIAVE

58′ – Proteste del Frosinone sul gol di Castellanos, che reclamano un fallo in attacco su Zortea. Check in corso del VAR per valutare la posizione di Castellanos, in sospetto fuorigioco, che però conferma la regolarità del gol.

72′ – Gol annulato al Frosinone: Cheddira riceve da Soulé in netto fuorigioco e segna, ma si alza subito la bandierina.

