Moviola Genoa Udinese: l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2023/24

L’episodio chiave della moviola del match tra Genoa Udinese, valido per la 26ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Fourneau.

L’EPISODIO CHIAVE

47′ – UDINESE IN DIECI UOMINI: Kristensen, già ammonito, sgambetta Messias. Inevitabile il secondo giallo, che poi gli mostra il cartellino rosso.

68′ – Gudmundsson va giù in area: dal replay si vede che non c’è il contatto con il difensore dell’Udinese. L’islandese rischia il giallo per simulazione, ma prima l’arbitro fischia un fallo in attacco di Retegui.

72′ – Fallo in attacco di Lucca: l’attaccante in scivolata colpisce De Winter e l’arbitro annulla il gol. Il VAR conferma la decisione di Fourneau.

