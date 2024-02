Risultati Premier League: vittoria di misura del Manchester City, United ko contro il Fulham, pareggia il Brighton

Al Manchester City basta una rete di Foden per superare il Bournemouth e riportarsi a -1 dal Liverpool in cima alla Premier League. Negli altri risultati di giornati lo United cade in casa con il Fulham: Maguire trova il pari nel finale, ma poi Iwobi nel recupero fissa il risultato all’ultimo minuto. Recupero decisivo anche per il Brighton di De Zerbi: i prossimi avversari della Roma, pareggiano nel finale con l’Everton grazie a Dunk. Di seguito tutti i risultati.

Crystal Palace-Burnley 3-0 (68′ Richards, 71′ Ayew, 79′ Maeta rig)

Aston Villa-Nottingham Forest 4-2 (4′ Watckins, 29′, 39′ Douglas Luiz, 45’+5′ Niajhate. 48′ Gibbs-White, 61′ Bailey)

Manchester United-Fulham 1-2 (65′ Bassey, 89′ Maguire, 90’+7ì Iwobi)

Brighton-Everton 1-1 (73′ Branthwaite, 90’+5′ Dunk)

Bournemouth-Manchester City 0-1 (24′ Foden)

Arsenal-Newcastle 2-0 – IN CORSO (18′ Botman aut., 24′ Havertz)

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG