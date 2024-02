La Gazzetta dello Sport analizza un episodio controverso avvenuto durante Inter Atletico Madrid: la moviola della rosea

Kovacs ha gestito discretamente la partita tra Inter e Atletico Madrid in Champions, ricorrendo all’uso dei cartellini solo verso la fine: la moviola.

L’unico episodio discutibile è avvenuto al 13′ del primo tempo: Lautaro ha calciato da fuori area, Witsel ha respinto, la palla ha colpito il braccio sinistro di Molina e è finita in corner. Il Var non ha segnalato nulla e, in effetti, anche se la posizione del braccio di Molina è sospetta, non si è mosso in direzione della palla. Si può lasciar passare.

L’articolo Moviola Inter Atletico, clamoroso Gazzetta: mano Molina non è rigore proviene da Inter News 24.

