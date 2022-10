L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 3ª giornata di Champions 2022/23: moviola Inter Barcellona

L’episodio chiave della moviola del match tra Inter e Barcellona, valido per la 3ª giornata della Champions 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Vincic.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

23′ Check VAR – Proteste dell’Inter per un tocco di mano in area di Garcia. Check del VAR per il tocco di mano, Vincic va al monitor per rivedere le immagini. Non é rigore per l’Inter, valutato il fuorigioco precedente di Lautaro sull’azione del potenziale poco di mano.

68′ Fuorigioco Barcellona – Cross di Dembele, Onana sbaglia l’uscita, Pedri insacca. Vincic prima convalida poi, dopo il review del VAR, segnala il tocco di mano di Ansu Fati.

90’+2 – Check VAR – Check del var per valutare il tocco di mano di Dumfries. Per l’arbitro non è rigore.

