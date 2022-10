L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 5ª giornata di Champions 2022/23: moviola Inter Viktoria Plzen

L’episodio chiave della moviola del match tra Inter e Viktoria Plzen, valido per la 5ª giornata della Champions 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Andreas Ekberg.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

62′ Contatto in area – Dimarco spinto in area in un contrasto con Hejda, Ekbertg é vicino e dice che si può continuare.

