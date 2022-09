L’episodio chiave del match valido per la quinta giornata della Nations League 2022-2023: moviola Italia Inghilterra

L’episodio chiave della moviola del match tra Italia e Inghilterra, valido per la Nations League 2022-23. Dirige la sfida l’arbitro spagnolo Jesus Gil Manzano.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

52′ Proteste Inghilterra – Calcio d’angolo per l’Inghilterra affidato a James. Il suo cross sul secondo palo è per Kane che va a terra al contatto con Toloi. Si tiene il volto il capitano dell’Inghilterra: alcun colpo al volto di Toloi ma è Kane ad andare a scontrare in maniera fortuita con il naso la testa del difensore dell’Atalanta.

L’articolo Moviola Italia Inghilterra: l’episodio chiave del match proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG