Panucci su De Ketelaere: «Ripagherà tutto lo sforzo fatto dal Milan». Le parole dell’ex calciatore ed allenatore

Christian Panucci ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Charles De Ketelaere. Ecco le parole dell’allenatore sul calciatore del Milan:

«Mi piace. È giovane, arriva da un campionato belga che probabilmente non ha queste tensioni, e non ha la storia del Milan, soprattutto quando entri a San Siro. È stato l’investimento più importante fatto dal Milan, diamogli tempo. Secondo me ripagherà tutto lo sforzo fatto dalla società».

