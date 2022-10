L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 12ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Lecce Juventus

L’episodio chiave della moviola del match tra Lecce e Juventus, valido per la 12ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Chiffi.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

12′ Ammonito Miretti – Fallo duro ai danni di Blind, estrae il giallo Chiffi. Proteste dei giocatori del Lecce che volevano il rosso per la gamba alta. Non ci sono gli estremi per il direttore di gara

L’articolo Moviola Lecce Juventus: l’episodio chiave del match proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG