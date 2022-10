L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 4ª giornata di Champions 2022/23: moviola Milan Chelsea

L’episodio chiave della moviola del match tra Milan e Chelsea, valido per la 4ª giornata della Champions 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Daniel Siebert.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

1′ Inizia il match

17′ Espulso Tomori – Cambia la partita a San Siro. Mount scappa via a Tomori, il giocatore del Chelsea entra in area, viene trattenuto e sbilanciato dall’inglese. Siebert fischia il rigore e espelle Tomori. Decisione dubbia

20′ Ammoniti Giroud e Mount – il due litigano dopo la concessione del rigore, Siebert mostra il giallo ad entrambi

27′ Ammonito Sterling – il giocatore del Chelsea interviene con il piede a martello su Krunic. Qualche protesta da parte dei rossoneri che chiedevano il rosso, ma il Var conferma la decisione di Siebert

31′ Ammonito Gabbia – il difensore del Milan trattiene l’avversario sbracciando troppo secondo Siebert, giallo per lui

35′ Ammonito Krunic – nervi tesi tra i rossoneri dopo le decisioni dell’arbitro, il centrocampista eccede nelle proteste, Siebert gli mostra il giallo

45′ +5′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

56′ Protesta il Milan – i rossoneri chiedono un cartellino giallo per James prima per un fallo di mano che interrompe l’azione di ripartenza di Kalulu e poi commette fallo su Theo Hernandez, in entrambi i casi Siebert non mostra il giallo al giocatore del Chelsea

65′ Ammonito Pobega – il centrocampista rossonero sbaglia l’anticipo su Loftus-Cheek, giallo per lui

86′ Ammonito Gallagher – comportamento scorretto del giocatore del Chelsea che dopo un calcio di punizione fischiato a suo sfavore per un fallo di mano da lui commesso, allontana il pallone

90′ Ammonito Tonali – il centrocampista del Milan allagra il gomito in maniera irregolare fermando l’azione di Chilwell

90′ Ammonito Ballo Tourè – il difensore del Milan ferma in maniera irregolare l’azione del Chelsea sviluppata sul suo lato

90’+4′ – Finisce il secondo tempo

L’articolo Moviola Milan Chelsea: l’episodio chiave del match proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG