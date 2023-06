Moviola Milan Verona: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la 38esima giornata di Serie A 2022/23

Il Milan affronta il Verona, nel match valido per la 38esima giornata di Serie A 2022/23. Dirige l’incontro Valeri. Assistenti: Giallatini – Preti. IV Ufficiale: Volpi. Al VAR Mariani e Muto. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN VERONA LIVE

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Milan Verona.

20′ Protesta il Milan – dopo un’azione insistita Theo Hernandez cade in area per Valeri non c’è nulla

45′ Protesta il Milan – Diaz anticipa l’avversario in area di rigore per Valeri è angolo

45′ Valeri richiamato al Var

45′ Calcio di rigore per il Milan

45’+2′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

48′ Ammonito Magnani – il giocatore del Verona ferma in maniera irregolare Leao

56′ Protesta il Verona – intervento di Maignan in uscita su Ngonge lanciato a rete, chiesto il fallo ma per Valeri non c’è nulla. A gioco fermo stretta di mano tra i due

59′ Ammonito Suleman – il giocatore del Verona trattiene in maniera reiterata Brahim Diaz impedendone la ripartenza

60′ Ammonito Cabal – il giocatore del Verona ferma in maniera irregolare Messias

61′ Espulso Bocchetti – eccede nelle proteste dopo un fallo fischiato al Milan

75′ Protesta il MIlan – su colpo di testa di Leao a botta sicura il portoghese chiede un fallo di mano di Faraoni, dopo un consulto al Var Valeri assegna l’angolo

76′ Ammonito DePaoli – trattenuta reiterata su De Ketelaere

96′ Finisce il secondo tempo

