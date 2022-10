L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 4ª giornata di Champions 2022/23: moviola Napoli Ajax

L’episodio chiave della moviola del match tra Napoli e Ajax, valido per la 4ª giornata della Champions 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Zwayer.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Corretta la chiamata del VAR sia sul rigore per il Napoli, che sul gol annullato a Osimhen. Qualche dubbio in più per il penalty assegnato all’Ajax, dove Brobbey e Juan Jesus si strattonano a vicenda.

L’articolo Moviola Napoli Ajax: l’episodio chiave del match proviene da Calcio News 24.

