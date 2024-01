Nella moviola di Napoli – Inter il Corriere dello Sport critica duramente l’arbitro Rapuano nella sua direzione di gara

Nella moviola di Napoli-Inter il Corriere dello Sport critica pesantemente la direzione di gara di Rapuano. Per il quotidiano, che ha messo 4 in pagella all’arbitro, Simeone non era da espellere mentre Calhanoglu lo era. Ecco cosa scrive poi nel commento:

«Se è uno dei migliori, siamo messi malissimo».

