L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 19ª giornata di Serie A 2023/24: moviola Roma-Atalanta

L’episodio chiave della moviola del match tra Roma e Atalanta, valido per la 19ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Aureliano.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

37′ – RIGORE PER LA ROMA – Karsdorp viene colpito da Ruggeri con i tacchetti, intervento imprudente e Aureliano dopo il Check del Var assegna il tiro dagli undici metri.

58′ – GOL ANNULLATO ATALANTA – Palla in mezzo per Scamacca che di testa mette dentro, ma prende posizione affossando Zalewski. L’arbitro indica subito il fallo in attacco.

93′ – ESPULSIONE ROMA – Al 93′ in seguito alle proteste per un fallo non dato, finisce la partita di Jose Mourinho, che salterà così la partita contro il Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG