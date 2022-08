L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 1ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Salernitana Roma

L’episodio chiave della moviola del match tra Salernitana e Roma, valido per la 1ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Simone Sozza.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Prime proteste della Roma per una trattenuta di Koulibaly su Dybala, ma l’arbitro sceglie una linea morbida e non ammonisce. Cartellino giallo che arriva attorno alla mezzora per un fallo netto su Pellegrini. La gara è molto corretta ed equilibrata, senza nessuna chiamata difficile dell’arbitro. Giusto annullare il gol di Wijnaldum per fuorigioco

