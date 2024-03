Moviola Torino Fiorentina: l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2023/24

L’episodio chiave della moviola del match tra Torino Fiorentina, valido per la 27ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Marchetti.

L’EPISODIO CHIAVE

18′ – Check del VAR per un possibile rigore per il Torino, per un tocco di mano nell’area viola. La decisione è di non concedere il penalty.

40′ – Check del VAR sul gol del Torino: Zapata salta e spinge Milenkovic. Marchetti prima dà il gol, poi viene richiamato dal VAR alla review e decide di annullare.

45’+6′ – Espulsione di Ricci: il centrocampista granata ha preso due cartellini gialli nel giro di pochi minuti: la prima per una manata su Nico Gonzalez, la seconda per proteste dopo un fallo subito da Arthur.

55′ – Punizione da posizione interessante per il Torino: Zapata va giù, ma dal replay non sembra esserci contatto.

59′ – Conclusione di Bonaventura dal limite: la difesa granata devia, ma per Marchetti è rimessa dal fondo.

73′ – Proteste granata: Bellanova crossa in mezzo e Mandragora respinge. L’esterno chiede il tocco di mano, ma prima il pallone viene toccato con la coscia e solo in seguito con il braccio.

