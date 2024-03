Torino Fiorentina, match valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta live

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Torino Fiorentina, valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024.

PRIMO TEMPO

Si gioca poco nei primi minuti di gara: prima si fa male Arthur, che però stringe i denti e rimane in campo. Meno fortunato invece Ilic: il granata ha la peggio su un contrasto con Biraghi e il ginocchio sinistro del calciatore ha una torsione innaturale: il serbo out e al suo posto dentro Ricci. Con il passare dei minuti crescono i granta: prima occasione per Zapata, che si mette in proprio, ma non trova la porta di un soffio. Dopo altra occasione per Vlasic, servito da Bellanova, con Terracciano che si rifugia in corner. Al 25′ si vede anche la Fiorentina con il colpo di testa di Nico Gonzalez, che manda fuori di non molto. Alla mezzora Sanabria ha una grossa chance per sbloccare il risultato, ma a tu per tu con Terracciano sbaglia il cambio direzione favorendo il ritorno dei difensori avversari. Nel finale il Toro trova il gol con Zapata, ma il VAR richiama Marchetti che annulla per la spinta del colombiano su Milenkovic. Nel lungo finale di gioco il Toro finisce anche in 10 per l’espulsione di Ricci, che prende due gialli nel giro di pochi minuti.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Ilic (9′ Ricci), Rodriguez; Vlasic; Zapata, Sanabria (46′ Gineitis). Allenatore: Ivan Juric.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur (46′ Maxime Lopez), Bonaventura; Gonzalez, Beltran (46′ Barak), Sottil; Belotti. Allenatore: Vincenzo Italiano.

