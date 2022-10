L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 12ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Torino Milan

L’episodio chiave della moviola del match tra Torino e Milan, valido per la 12ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Abisso.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

1′ Inizia il match

24′ Ammonito Schuurs – il giocatore del Torino entra in ritardo su Pobega all’altezza del centrocampo, Abisso prima lascia correre poi interviene e comanda il calcio di punizione per i rossoneri

29′ Ammonito Buongiorno – il giocatore del Torino interviene in ritardo e con la gamba alta su Messias nella metà campo rossonera

45′ +1 Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

66′ Protesta il Torino – i granata volevano un fallo di Messias per una spinta su Buongiorno nel momento in cui si è liberato per calciare in porta, per Abisso non c’è nulla e il gol dei rossoneri è valido

68′ Espulso Juric – l’allanatore eccede nelle proteste dopo la convalida del gol rossonero

71′ Pellegri ammonito – clima teso tra i granata, anche Pellegri esagera nelle proteste

76′ Ammonito Pobega – il centrocampista del Milan interviene in ritardo su Ricci

87′ Ammonito Linetty – il giocatore del Torino ferma in maniera irregolare la ripartenza di Theo Hernandez

89′ Ammonito Lukic -il giocatore del Milan ferma in maniera irrogolare, con un fallo di mano, l’azione rossonera

90’+ 6′ Finisce il secondo tempo

