L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 22ª giornata di Serie A 2023/24: moviola Hellas Verona-Frosinone

L’episodio chiave della moviola del match tra Verona e Frosinone, valido per la 22ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro La Penna.

L’EPISODIO CHIAVE

Al 35′ l’arbitro, dopo una revisione al Var, ha assegnato un rigore al Verona per un fallo di Bourabia su Noslin. Decisione corretta. Al 45′ altro rigore assegnato alla squadra di Baroni per un tocco di mano ancora di Bourabia. Anche in questo caso decisione giusta.

