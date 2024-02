Moviola Verona Juve: rigore giusto, ma Tchatchoua rischia su Vlahovic. E Gatti… L’analisi dei giornali sugli episodi

Sono stati diversi gli episodi da moviola avvenuti in Verona Juve. Queste sono le analisi dei tre giornali sportivi.

TUTTOSPORT – Nelle ultime sei partite (tra Serie A e Coppa Italia) ha assegnato cinque calci di rigore, uno a partita (unica eccezione Cagliari-Lazio). Quello fischiato nel primo tempo in favore dei bianconeri è corretto: Tchatchoua si oppone al tiro di Kostic, diretto verso la porta. Giusta anche la decisione di non ammonire il terzino gialloblù. Nel finale manca un fischio per un fallo di Danilo ai danni di Suslov. Di Bello chiude con zero cartellini: si vede di rado, in una partita giocata in questo modo. Nonostante non corra rischi nella gestione disciplinare, lascia comunque per strada due gialli. Uno per Duda, protagonista a fine primo tempo di una trattenuta reiterata su Yildiz su cui Di Bello concede il vantaggio. L’altro per una sbracciata di Gatti ai danni di Folorunsho nel secondo tempo.

GAZZETTA DELLI SPORT – Giusto il rigore a favore della Juventus. Sul tiro di Kostic, Tchatchoua devia col braccio in area. Bravo l’arbitro Di Bello a concedere due volte il vantaggio sul gol di Noslin . In un contatto con Gatti, Folorunsho resta a terra e si lamenta per una gomitata ma il contatto non è così violento.

CORRIERE DELO SPORT – Rischia il rigore Tchatchoua: sul risultato di 2-2, interviene su Vlahovic in area del Verona e lo travolge. Di Bello deve aver valutato che l’attaccante bianconero ha già compiuto la sua giocata e il contrasto è frutto della dinamica dell’azione, ma è anche imprudente da parte di Tchatchoua. Ennesima ingenuità di Gatti: la sua non è una gomitata ai danni di Folorunsho, ma il difensore bianconero non è nuovo a momenti di questo tipo, allarga l’avambraccio sinistro e lo mette dietro al collo del giocatore gialloblù. Insomma, non è rosso, però…

Netto il rigore assegnato in campo da Di Bello, nello specifico perfettamente piazzato: il tiro di Kostic viene deviato dal braccio largo (troppo) di Tchatchoua, da una inquadratura sembra arrivi col ginocchio, ma non è così. Piuttosto, timing completamente sbagliato, Vlahovic aveva tirato e il pallone era ancora per aria. Avesse segnato e non ci fosse stato rigore, cosa sarebbe successo?

