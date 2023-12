Mukiele Milan, rossoneri pronti a farsi avanti col PSG: le ultimissime sulle possibili mosse del club nel prossimo mercato

Dopo l’ultimo infortunio muscolare in cui è incappato Tomori, il Milan ha accelerato sul fronte difensore. Come riportato da Tuttosport, i rossoneri sono pronti a fare sul serio per Mukiele.

Il centrale francese potrebbe diventare un obiettivo concreto nel caso in cui il Paris Saint-Germain decidesse di aprire a una possibile operazione in prestito.

The post Mukiele Milan, rossoneri pronti a farsi avanti col PSG: le ultimissime appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG