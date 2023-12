Sacchi: «Questo è il peccato originale del Milan». Poi difende Pioli: le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato così del Milan. Le sue dichiarazioni.

SACCHI – «Peccato originale? A mio avviso nel mercato estivo. Sono stati acquistati soltanto giocatori stranieri, che non venivano da esperienze brillanti e, in più, dovevano abituarsi al calcio italiano. Ma lo vogliamo capire che per un ragazzo che arriva dall’estero è complicato sintonizzarsi sulla nostra lunghezza d’onda Hanno avuto difficoltà anche grandissimi campioni. Se costruisci una squadra completamente nuova e basata sugli stranieri, sarebbe necessario avere pazienza. Ma la pazienza nel calcio, si sa, è una merce rara»

