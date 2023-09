L’ex calciatore dell’Inter, Carlo Muraro, si è espresso sulle possibilità scudetto dei nerazzurri e sul derby di campionato contro il Milan

Intervistato da itasportpress.it, l’ex calciatore dell’Inter, Carlo Muraro, ha parlato del prossimo derby contro il Milan del 16 settembre e delle chance scudetto per i nerazzurri.

LE PAROLE – «L’Inter è la favorita per lo scudetto perché è una squadra forte in tutti i reparti. Ha tanti titolari Inzaghi e in attacco Thuram è una garanzia. Mi è sempre piaciuto questo calciatore perché spende molte energie per la squadra e si muove tanto. Non è Lukaku ma di gol ne farà tanti in questo campionato. Chi sarà l’uomo decisivo del derby? Come accaduto in Champions League, gioco facile e punto su Lautaro. L’argentino è più maturo di Thuram ed è consapevole delle proprie qualità. Non cerca il gol a tutti i costi ed è molto determinato. Poi è anche il primo difensore e questa generosità viene premiata dai tifosi che gli perdonano anche qualche errore in attacco. Ma l’Inter è strutturata in un modo che tutti possono fare gol anche con i centrocampisti e non si affida solo agli attaccanti Inzaghi».

