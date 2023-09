L’Inter si gode l’ottimo momento di forma di Denzel Dumfries: spunta un retroscena di calciomercato legato all’olandese

Denzel Dumfries è uno dei calciatori dell’Inter più in forma in questo inizio di stagione, e lo sta dimostrando anche con l’Olanda. L’esterno è pronto a fare sua la maglia da titolare per il derby contro il Milan, a discapito di Cuadrado. Libero riferisce un retroscena di mercato legato all’olandese.

L’ex PSV Eindhoven era stato cercato in estate da alcuni club inglesi ma a spingere per la sua permanenza in nerazzurro sarebbe stato proprio Simone Inzaghi.

L’articolo Dumfries Inter, in estate poteva partire ma Inzaghi lo ha trattenuto: il retroscena proviene da Inter News 24.

