L’attaccante della Salernitana, Boulaye Dia, ha subito un infortunio in nazionale e rischia di saltare il match contro l’Inter

Brutte notizie per la Salernitana: Boulaye Dia ha subito un infortunio nel ritiro del Senegal. Problemi muscolari per il centravanti, che rischia di non farcela per la sfida contro l’Inter del 30 settembre.

La Gazzetta dello Sport scrive: «Per Dia niente amichevole con l’Algeria, oggi sarà a Salerno. Lo staff sanitario ha già programmato le visite: se dovesse essere confermata la diagnosi iniziale, Dia resterà fermo per almeno due settimane e salterà le due gare casalinghe con Torino e Frosinone e, probabilmente, anche quella di Empoli, per tentare un recupero per la sfida con l’Inter a fine mese».

L’articolo Salernitana, infortunio per Dia: a rischio la gara contro l’Inter? Cosa filtra proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG