Come si legge su Sportmediaset, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi comincia a valutare tutte le rotazioni possibili in vista degli importanti match di campionato e Champions con Milan e Real Sociedad.

La rosa nerazzurra, che può contare su una panchina lunghissima grazie ai nuovi innesti di mercato, offre un vasto ventaglio di scelte al piacentino.

MILAN- Contro il Milan Inzaghi dovrebbe confermare per la quarta volta consecutiva gli stessi undici di partenza, quindi con De Vrij al centro della difesa nonostante il recupero di Acerbi, costretto a saltare le prime tre giornate di campionato a causa di un problema muscolare, Mkhitaryan a centrocampo preferito ancora a Frattesi e in attacco un Marcus Thuram in crescita continua e sempre più affiatato con capitan Lautaro Martinez, con Arnautovic pronto subentrare a gara in corso.

REAL SOCIEDAD- In Champions il tecnico nerazzurro potrebbe fare qualche cambio proprio in questa direzione, con l’austriaco al fianco del Toro, l’ex Sassuolo per il debutto nella massima competizione europea al posto dell’armeno e l’altro nuovo arrivato Carlos Augusto a far rifiatare Dimarco sulla fascia. Senza escludere un possibile impiego di Pavard al posto di Darmian.

