Il commissario tecnico dell’Austria, Ralf Rangnick, ha parlato così di Marko Arnautovic e del suo poco impiego finora all’Inter

Intervenuto ai microfoni di ORF, il ct dell‘Austria, Ralf Rangnick, ha parlato anche di Marko Arnautovic. Il centravanti dell’Inter potrebbe non partire tra i titolari nel match di stasera contro la Svezia.

LE PAROLE – «So come la pensa, è uno di quegli attaccanti che preferisce giocare dall’inizio. Ma finora all’Inter non è mai successo. È un giocatore prezioso per noi».

