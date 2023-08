Muratore si allena a Vinovo da svincolato: «Due anni difficili, voglio tornare». Le parole dell’ex Juventus

L’ex Juventus Next Gen attualmente svincolato, Simone Muratore, è tornato ad allenarsi a Vinovo in attesa di una chiamata. Il centrocampista, reduce da stagioni difficili e da un tumore cerebrale, benigno, ha parlato così a gazzetta.it.

RITORNO IN CAMPO – «Sto abbastanza bene. Sono a Vinovo e mi sto allenando. Arrivo da due anni difficili, però la determinazione è tanta e quindi spero di tornare a breve a pieno regime. Per me la Juve è una seconda casa, una seconda famiglia. Mi hanno sempre fatto sentire importante. Anche nel mio brutto momento ho sentito la loro forte vicinanza».

LO STOP FORZATO – «Quando ho saputo la notizia ho pensato solo ad uno stop temporaneo, come in altri infortuni passati. Mi avevano spiegato tutto il percorso e prima dell’intervento ero abbastanza tranquillo. L’operazione doveva durare 6-7 ore, invece è andata avanti per altre 3-4 in più. Quando mi sono svegliato dal coma e ho cominciato a prendere coscienza di cosa mi stesse succedendo, ho pensato di smettere di giocare a calcio. Il problema di salute aveva preso il sopravvento su tutto. Se una volta il mio sogno era quello di arrivare in prima squadra, adesso è quello di tornare in campo. Lo vedo sempre più vicino. Sarà questa la prossima tappa».

