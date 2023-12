Muriel e il minutaggio in più richiesto. Futuro in bilico con l’Atalanta, ma essa non può dare (e ottenere) di più dal colombiano

“Cerco di dare sempre il massimo per guadagnare minuti e giocare sempre dall’inizio come tutti. Futuro? Voglio rimanere all’Atalanta, ma voglio stare in campo e valutare visto che ho ancora 6 mesi di contratto”. Le parole di Luis Muriel dopo la gara contro il Rakow è la sintesi della situazione del colombiano all’interno del contesto Atalanta: positivo sì, ma con la volontà di avere più spazio nelle gerarchie.

Luis Muriel sta disputando una buona stagione diventando la vera sorpresa nerazzurra, soprattutto se si analizza la mentalità: l’anno scorso era poco motivato e fuori forma, quest’anno si sono rivisti stimoli e voglia di ritagliarsi il proprio spazio nonostante alti e bassi. Se da una parte è l’ombra del giocatore che nel 20-21 faceva la differenza (ma quando l’età avanza è difficile ripetersi), dall’altra i tocchi rimangono i migliori della rosa, addirittura per certi frangenti superiori a quelli di Lookman.

20 minuti di media in Serie A mentre in Europa 59, dove nel mezzo 5 goal (4 in coppa e 1 in campionato) e l’assist a Pasalic contro il Cagliari, dimostrando di essere pronto a rompere gli indugi: che ci riesca o no, la sua impronta c’è sempre. Giusto pretendere più spazio? Legittimo, ma dall’altra parte bisogna venire a patti con la realtà sia atalantina che, soprattutto, sua all’interno di tale contesto.

L’Atalanta ha dei titolari inamovibili nel pieno di un cambio generazionale, dove togliere uno tra Lookman, Koopmeiners e Scamacca (mettendoci pure CDK) diventa difficile, ma soprattutto costoro non hanno quell’impatto a gara in corso che Luis invece ha, considerando che il subentrare dalla panchina è sempre stato il punto forte del colombiano.

Gasperini ha sottolineato tale aspetto, e a Bergamo non può essere altrimenti: per ottenere il meglio da lui non si può utilizzarlo in altro modo. A Muriel gli rimangono ancora 6 mesi di contratto dove il rinnovo è ancora in stand by, e ci sta che Luis si guardi attorno per capire dove ritornare protagonista, ma all’Atalanta solo in questo modo può ottenere il miglior risultato possibile.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG