Yunus Musah, centrocampista del Milan, ha parlato a Milan TV dopo la sconfitta dei rossoneri contro il Psg. Le dichiarazioni

Yunus Musah a Milan TV dopo Psg Milan.

PAROLE – «Parlando con Pulisic è deluso, si sente un po’ male per il gol sbagliato. Il buono è che stiamo arrivando a queste posizioni per fare gol, ma manca segnare. Dobbiamo essere più attenti, come in occasione del secondo gol subito, e continuare a giocare con personalità».

