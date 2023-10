Il difensore del Milan, Fikayo Tomori, ha espresso tutta la propria delusione dopo la sconfitta rimediata contro il PSG

Intervenuto ai microfoni di Prime Video nel postpartita di PSG Milan, Fikayo Tomori ha parlato così.

LE PAROLE – «Dove l’abbiamo persa Secondo me nel secondo gol. Non eravamo pronti per il calcio d’angolo. Prendere un gol così… Siamo delusi. Secondo me fino al primo gol abbiamo fatto una partita quasi equilibrata. Perdere 3 a 0…siamo delusi».

