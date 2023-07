Carlos Passerini, noto giornalista, ha commentato la trattativa tra i rossoneri e il Valencia per l’arrivo di Yunus Musah

Intervenuto a Radio Rossonera, Carlos Passerini ha parlato così dell’operazione Musah-Milan:

La trattativa per Musah è a buon punto. Non è chiusa, so che c’è ancora un po’ di distanza. Pioli sta lavorando in maniera molto concreta sul 4-3-3. Mi aspetto un Milan inedito.

