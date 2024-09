Il centrocampista rossonero Yunus Musah ammette di avere un fratello milanista che cerca di fargli capire l’importanza della squadra.

Yunus Musah ha recentemente condiviso il suo punto di vista sul presente e sul futuro della squadra rossonera, evidenziando non solo la forza collettiva ma anche gli obiettivi ambiziosi per la stagione in corso.

La certezza

L’americano non si nasconde dietro a un velo di modestia quando parla delle capacità e delle potenzialità della sua squadra. “Io sono ambizioso e credo in questo gruppo: abbiamo una squadra forte,” ha dichiarato a Sport Mediaset, sottolineando che, mediante l’applicazione e l’impegno nel migliorare il proprio gioco, il Milan può aspirare a traguardi significativi.

La ricerca di un primo gol con il Milan

Nonostante l’evidente contributo a centrocampo, Musah ha espresso una certa frustrazione per non essere ancora riuscito a segnare con la maglia rossonera. “Devo dire che è frustrante non essere ancora riuscito ad andare a segno. Sto lavorando per aumentare le possibilità che ciò accada in partita“, ha ammesso, evidenziando il suo impegno a tradurre il duro lavoro in risultati concreti.

Il tifoso speciale

Uno dei punti di forza di Musah risiede anche nel supporto emotivo ricevuto da un tifoso molto speciale: suo fratello. Essere cresciuti in una famiglia che sostiene il Milan ha infuso nel giovane giocatore la consapevolezza dell’importanza e della storia del club, ingredienti fondamentali per comprendere fino in fondo il significato di indossare quella maglia.

