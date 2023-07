Musah Milan, dalla Spagna rilanciano: in giornata in programma un nuovo contatto col Valencia per provare ad avvicinarsi alla chiusura

Questo lunedì è previsto un nuovo contatto tra il Milan e il Valencia per Yunus Musah, obiettivo prioritario per il club rossonero per quanto riguarda il centrocampo.

A riportarlo è il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, che spiega come quelle che seguiranno saranno ore molto calde e magari decisive per il buon esito della trattativa tra i due club.

