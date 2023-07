Danjuma Milan, il Villarreal spara alto: la richiesta del club spagnolo per il prestito del giocatore. Le ultime

Il Milan ha messo nel mirino Arnaut Danjuma, attaccante olandese del Villarreal, per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Sky Sport ha fornito alcuni importanti aggiornamenti su questo fronte. Per lasciar partire il giocatore in prestito per una stagione il club spagnolo chiede circa 4 milioni di euro.

