Mercato Milan, De Paola: «C’è l’impronta di Pioli, ma ho un dubbio». Le sue parole ai microfoni di TMW Radio

Paolo De Paola è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Di seguito le sue parole sul mercato del Milan.

DE PAOLA – «Il mercato del Milan mi intriga perché Lotfus-Cheek, Pulisic e Musah che dovrebbe arrivare sono giocatori dinamici e tecnici. Qui c’è l’impronta chiara di Pioli che vuole quel tipo di giocatori e si guarda anche al marketing visti i colpi americani. Sono però giocatori di gamba e di rendimento, quelli che servono in questo momento al Milan. Si tratta però di una serie di scommesse, quindi non mi sbilancio, però potrebbe funzionare. Bisogna vedere per l’attacco, si stanno facendo nomi un po’ vecchiotti. Forse per esperienza in area di rigore come Giroud, su questo ho qualche dubbio».

